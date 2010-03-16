Древовидные комментарии для DLE

Необходимо реализовать древовидный вывод комментариев на сайте под управлением DLE 8.5 по аналогии с организацией комментариев на WordPress, но настройку уровня вложенности можно сделать в файле (модификация админки не нужна).

Как альтернатива можно модифицировать уже имеющийся модуль (выложил в приложении) до рабочего состояния.