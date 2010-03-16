Установить скрипт на Joomla (не фреймом)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка166 просмотров

Нужно установить на сайт Joomla 1.0.12 Lavra Edition скрипт поиска туров от системы TOURINDEX, возможно придется что то переделывать.

примеры можно посмотреть тут: http://demotravel.ru/wc/search.html

http://starnk.ru/tours/search/?

Joomla
15 лет назад
stelf
52 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

HoRRoR_X
Михаил 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Работой очень доволен, грамотный, адекватный. Проект выполнил быстро и качественно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

HoRRoR_X
Михаил 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад