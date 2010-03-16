Скрипт будет работать с API Reg.ru, описание и вид которого можно почитать на странице http://www.reg.ru/reseller/API2-tech Если в двух словах, то скрипт будет через форму на странице получать некие параметры от юзера, производить ...
Установить скрипт на Joomla (не фреймом)
Нужно установить на сайт Joomla 1.0.12 Lavra Edition скрипт поиска туров от системы TOURINDEX, возможно придется что то переделывать.
примеры можно посмотреть тут: http://demotravel.ru/wc/search.html
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