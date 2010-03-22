Парсер параметров категорий яндекс-маркета

Необходим веб-парсер, сканирующий параметры товаров в яндекс-маркете.

При запуске парсера, он показывает дерево категорий товаров на яндекс.маркете. Нужно сделать функцию обновления дерева по запросу пользователя, само дерево может хранится в файле.

Дальше пользователь выбирает интересующую КОНЕЧНУЮ (не содержащую больше категорий и имеющую уникальные хар-ки) категорию.

Парсер вытаскивает из этой категории все параметры и отдает файл в котором выводит:

-имя параметра

-тип параметра (флаг, значение, список)

#для типа значение также необходима единица измерения (идет после двух текстовых полей "от" и "до")

#для типа список необходимо сохранить все значения списка

большим плюсом будет возможность скрипта вытащить информацию, скрытую под знаком вопроса.

также в файл должны отпарситься производители (идут в самом начале). Те производители, которых Яндекс пометил как "популярные" должны помечаться в файле как популярные (либо записывать отдельным блоком).

В дальнейшем также потребуется парсер товаров из этих категорий, вполне вероятно, что отдам эту работу тому же исполнителю.

Примеры страниц:

категории: http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=91018

категории: http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=91009

параметры: http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-VIS=160-CAT_ID=1040442-EXF=1-EXC=1-PG=10&hid=91122

попасть в параметры категории можно так:

1. выбираете категорию

2. слева в блоке нажимаете "расширенный поиск"

3. справа в блоке параметров внизу нажимаете "все параметры"

!ВНИМАНИЕ, не у всех конечных категорий есть параметры! Показывать нужно только те у которых есть.