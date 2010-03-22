Нужно доработать инет-магазин на вебасисте
Парсер параметров категорий яндекс-маркета
Необходим веб-парсер, сканирующий параметры товаров в яндекс-маркете.
При запуске парсера, он показывает дерево категорий товаров на яндекс.маркете. Нужно сделать функцию обновления дерева по запросу пользователя, само дерево может хранится в файле.
Дальше пользователь выбирает интересующую КОНЕЧНУЮ (не содержащую больше категорий и имеющую уникальные хар-ки) категорию.
Парсер вытаскивает из этой категории все параметры и отдает файл в котором выводит:
-имя параметра
-тип параметра (флаг, значение, список)
#для типа значение также необходима единица измерения (идет после двух текстовых полей "от" и "до")
#для типа список необходимо сохранить все значения списка
большим плюсом будет возможность скрипта вытащить информацию, скрытую под знаком вопроса.
также в файл должны отпарситься производители (идут в самом начале). Те производители, которых Яндекс пометил как "популярные" должны помечаться в файле как популярные (либо записывать отдельным блоком).
В дальнейшем также потребуется парсер товаров из этих категорий, вполне вероятно, что отдам эту работу тому же исполнителю.
Примеры страниц:
категории: http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=91018
категории: http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=91009
параметры: http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-VIS=160-CAT_ID=1040442-EXF=1-EXC=1-PG=10&hid=91122
попасть в параметры категории можно так:
1. выбираете категорию
2. слева в блоке нажимаете "расширенный поиск"
3. справа в блоке параметров внизу нажимаете "все параметры"
!ВНИМАНИЕ, не у всех конечных категорий есть параметры! Показывать нужно только те у которых есть.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужен парсер. Суть: У парсера есть страница с публичной формой добавления урлов типа http://pars-clon.loook.ru/form_add_links.php Внешний скрипт добавляет в форму урлы. Парсер работает с каждым урлом по следующему принципу: 1 - ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $250
Опубликовал другой проектВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно интегрировать скрипт партнёрской программы. Довести до работоспособности. Скрипт уже установлен на сервер, коды отслеживания кликов добавлены на сайт. В принципе нужно только настроить работоспособность. Движок сайта - Joomla 1.5. Возможно придётся изменить станицу ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо сообразить слайдер на jquery, по функциям и графически копирующий слайдер с яндекс маркета. Т.е.: 1) выбор диапазона 2) несколько мнимых интервалов, в которых шаг различается. Т.е. например: первая треть с шагом ...Закрыт15 лет назад
- $15
Есть модуль Динамическое меню 2.1 под дле 6.3 http://dle-news.ru/2007/11/23/modul-dinamicheskoe-menju-v2.1-stable.html Задача - адаптировать модуль под движок дле 8.5 + натянуть свёрстанный дизайн на меню.Закрыт15 лет назад
- $700
Требуется специалист, способный написать модуль сообщений и уведомлений для друпала. Модуль по функционалу похож на систему уведомлений Вконтакте, где на определенные события приходят разного рода уведомления, отображаемые в разных строках. Отдельно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сейчас делаем сайт. new2.skad.ru В шапке на главной - фото машины в 2 ракурсах и колесо. Есть 3 таких набора (колесо+машины) в psd. Требуется сделать ролик по следующему сценарию: Флеш-ролик, состоящий ...Завершен15 лет назад
Есть файл php который генерирует автоматически thums картинки для потфолио, НО НЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ. Задача, чтобы генерировались КАЧЕСТВЕННЫЕ! От Вас обяз: 1. Цена 2. СрокиВеб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Переделываем на сайте раздел Фотоальбомы. В поисках реализации симпатичных и удобных решений остановились вот на таком примере http://www.orion-art.ru/portfolio/fireworks/olimpiada_2014/ Посмотрите как выведен для пользователя фотоальбом с олимпиады в Сочи. Судя по всему там ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад