Нужно интегрировать скрипт партнёрской программы. Довести до работоспособности. Скрипт уже установлен на сервер, коды отслеживания кликов добавлены на сайт. В принципе нужно только настроить работоспособность. Движок сайта - Joomla 1.5. Возможно придётся изменить станицу ...
Создание программы для чата
Опубликовал другой проект
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