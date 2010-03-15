Переделываем на сайте раздел Фотоальбомы. В поисках реализации симпатичных и удобных решений остановились вот на таком примере http://www.orion-art.ru/portfolio/fireworks/olimpiada_2014/ Посмотрите как выведен для пользователя фотоальбом с олимпиады в Сочи. Судя по всему там ...