Срочно нужен плагин под cms Wordpress

Здравствуйте!

Требуется в срочном порядке, написать плагин под cms Wordpress.

По этому, ищу человека, который хорошо разбирается в этой cms и без труда сможет сделать не большой плагин.

Детальное ТЗ по плагину, вышлю кандидатам.

Просьба писать людям, у которых есть свободное время.

Спасибо.