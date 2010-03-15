Срочно нужен плагин под cms Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок204 просмотра

Здравствуйте!

Требуется в срочном порядке, написать плагин под cms Wordpress.

По этому, ищу человека, который хорошо разбирается в этой cms и без труда сможет сделать не большой плагин.

Детальное ТЗ по плагину, вышлю кандидатам.

Просьба писать людям, у которых есть свободное время.

Спасибо.

WordPress
15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$60
3 дня

Заявки фрилансеров

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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