Доработать сайт на DLE

Нужно установить шоп скрипт и сверстать к нему шаблон. Скрипт какой еще не определились,требования к скрипту(бесплатный,простой в использовании ,без излишков) Функционал стандартный,ничего нового. Думаю взять просто шаблон и немного откоректировать его. Бюджет ...