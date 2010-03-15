Доработать сайт по аренде серверов. Куплен англоязычный шаблон. Необходимо русифицировать и наполнить адекватной информацией. Подключить прием заказов через ispsystem.com Подключить принятие денег от клиентов. Опата 3000р ...
Создать и пркрутить модули WebMoney и LiqPay
Необходимо создать и прикрутить модули Webmoney и LiqPay к сайту show-room.in.ua. Бюджет максимум 12$. т.к. есть подробное описание для разработчиков на сайте системы. Движок сайта open-cart
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