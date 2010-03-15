Создать и пркрутить модули WebMoney и LiqPay

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

Необходимо создать и прикрутить модули Webmoney и LiqPay к сайту show-room.in.ua. Бюджет максимум 12$. т.к. есть подробное описание для разработчиков на сайте системы. Движок сайта open-cart

15 лет назад
clyde_barrow
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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