Поправить флеш сайт

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Закрыт4 заявки114 просмотров

Видео сайт – в каждом разделе начинает грузиться свф ролик

нужно

1) сделать, что бы все ролики грузились сразу при открытии сайта

2) изменить цвет менюхи

15 лет назад
casualfatboy
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров