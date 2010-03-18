Php Админка для Flash фото галереи

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки166 просмотров

Мной куплена данная фото галерея http://activeden.net/item/depth-gallery/86574

Есть все файлы оригиналы: FLA AS HTML JS XML.

Необходимо для данной фото галереи написать Админку, на любой языке,но наверное проще всего на php.

Возможности очень стандартны: удалять,добавлять,редактировать фото,и создавать альбомы.

Все !

Жду Ваших предложений по цене и срокам.

HTMLJavaScriptPHP
15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$100
2 дня
Что меня,удивило,так это,на сколько оперативно и качественно Вячеслав выполнил данное задание,менее чем за 24 часа !!! Доволен сотрудничеством !!!
Порядочный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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