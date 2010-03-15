Подключить сайт к смс биллингу.

В общем нужно подключить уже готовый сайт, к смс биллингу. Так как прошлый исполнитель исчез, ищу нового. Сайт и скрипт как бы готов, нужно только довести его до ума, и подключить всё до конца... Так же сделать мелкую доработку по сайту, ничего сложного нету, сроки до вечера, или до завтрешнего вечера, предпочитаю работать с теми кто знает что такое smsdeluxe или smscoin. Оставляйте свои данные, буду связываться с тем кто подойдет, проект так же покажу в личку.