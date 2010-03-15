Приложения vkontakte и facebook

Добрый день!

Мы ищем программиста для создания флеш приложения в vkontakte, аналогичного приложения на Facebook и подобного же (приложениям) сайта.

Суть приложений, в двух словах - формирование и отправка посылки другу.

Техническое задание для начала работы готово.

Если Вам это интересно, у Вас есть опыт в написании подобных программ (приложений для социальных сетей) - для подробной информации пишите на [email protected]

Пришлите, пожалуйста, в тексте письма ссылки на Ваши подобного рода работы, ориентировочные расценки и сроки работ.

Мы располагаемся в Санкт-Петербурге