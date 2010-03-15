Программирование Fash игры для vkontakte.ru

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Закрыт5 заявок226 просмотров

Разработка игры и связь с API vkontakte, в готовую графическую оболочку. Принцы игры я уже разработал (на бумажке). Пример игры типа Мафиози. Т.е. плюсовать, минусовать числа на время.

Приветствуются разработчики с Киева.

15 лет назад
vic86
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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