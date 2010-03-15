Задача: Имеется скрипт в Adobe Illustrator CS2, который экспортирует файл в формат JPG с заданными настройками в текущую папку. Имя файла формируется из названия папки, откуда был открыт файл. Надо скрипт усовершенствовать, а именно: 1. ...
Php/perl скрипт - скачать файл по URL с авторизац
Подробности в прилагаемом файле
Цена (первична) / сроки / если есть - линк на портфолио или сайт
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