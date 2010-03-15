Подробности в прилагаемом файле Цена (первична) / сроки / если есть - линк на портфолио или сайт
Музыка на сайте
Необходимо реализовать два плеера для сайта:
1. На главной странице, играет 1 трэк без навигации. При открытии страницы начинает воспроизведение.
2. На внутренней странице плеер должен иметь плей-лист из трэков, содержащихся в определенной папке на хостинге. Картинка плеера есть. Должен быть эквалайзер (не регулируемый, простое "дерганье" в такт музыки - частотный визуализатор). Плеер должен отображать текущий трэк, возможность выбрать следующий трэк, пауза/ воспроизведение, регулировка уровня громкости (горизонтальная). При загрузки страницы плеер не воспроизводит музыку. Воспроизведение начинается только после нажатия на "Воспроизвести"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Требуется привести ссылки в модуле "Галерея" в более дружелюбный для поисковиков вид К примеру Сейчас: http://site.ru/galereya?file=500_dnej_leta/ - ссылка к альбому http://site.ru/galereya?file=500_dnej_leta/1.png - ссылка на страницу(!) с изображением Нужно: http://site.ru/galereya/500_dnej_leta/ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Разработка игры и связь с API vkontakte, в готовую графическую оболочку. Принцы игры я уже разработал (на бумажке). Пример игры типа Мафиози. Т.е. плюсовать, минусовать числа на время. Приветствуются разработчики с Киева.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно написать скрипт редактирования/добавления записей согласно эскизу - http://obmenniki.com/ph/form-ed.png Данные хранятся в двух связанных таблицах, подробную структуру вышлю. Некоторые данные хранятся специфично, например "Payments Method" - строка вида 1;1;0;0;1;1 Естественно проверка ...Закрыт15 лет назад
Здравствуйте! Требуется в срочном порядке, написать плагин под cms Wordpress. По этому, ищу человека, который хорошо разбирается в этой cms и без труда сможет сделать не большой плагин. Детальное ТЗ по плагину, ...Закрыт15 лет назад
Добрый день! Мы ищем программиста для создания флеш приложения в vkontakte, аналогичного приложения на Facebook и подобного же (приложениям) сайта. Суть приложений, в двух словах - формирование и отправка посылки другу. Техническое ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуются следующие доработки компонента virtuemart : - отображение описаний товаров только зарегистрированным пользователям. Если пользователь не залогинился то при открытии flypage (будет три варианта - кнопка "подробнее", изображение товара и его артикул как ссылки ...Завершен15 лет назад
Существует проблема с отображением в IE, в Firefox все нормально, а в IE часть позиций не отображается. пример проблемной страницы : http://metabowerke.ru/category/576/Завершен15 лет назад
- $50
Сверстать CSS тэмплэйт под Joomla 1.0.15 из готового макета. В "резинку", кроссбраузерно/мультиплатформенно. ТЗ по принятии кандидатуры исполнителя.Закрыт15 лет назад
- $10
В общем нужно подключить уже готовый сайт, к смс биллингу. Так как прошлый исполнитель исчез, ищу нового. Сайт и скрипт как бы готов, нужно только довести его до ума, и подключить всё до конца... Так ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад