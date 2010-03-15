Музыка на сайте

Необходимо реализовать два плеера для сайта:

1. На главной странице, играет 1 трэк без навигации. При открытии страницы начинает воспроизведение.

2. На внутренней странице плеер должен иметь плей-лист из трэков, содержащихся в определенной папке на хостинге. Картинка плеера есть. Должен быть эквалайзер (не регулируемый, простое "дерганье" в такт музыки - частотный визуализатор). Плеер должен отображать текущий трэк, возможность выбрать следующий трэк, пауза/ воспроизведение, регулировка уровня громкости (горизонтальная). При загрузки страницы плеер не воспроизводит музыку. Воспроизведение начинается только после нажатия на "Воспроизвести"