Изменение вида ссылок в модуле галереи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки183 просмотра

Требуется привести ссылки в модуле "Галерея" в более дружелюбный для поисковиков вид

К примеру

Сейчас:

http://site.ru/galereya?file=500_dnej_leta/ - ссылка к альбому

http://site.ru/galereya?file=500_dnej_leta/1.png - ссылка на страницу(!) с изображением

Нужно:

http://site.ru/galereya/500_dnej_leta/ - ссылка к альбому

http://site.ru/galereya/500_dnej_leta/1/ - ссылка на страницу с изображением

Рассмотрим любые варианты.

ICQ: 472-699-451

15 лет назад
ohwhoisthisguy
Данил 
31 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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