Интеграция Post Affiliate Pro 4

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

Нужно интегрировать скрипт партнёрской программы. Довести до работоспособности. Скрипт уже установлен на сервер, коды отслеживания кликов добавлены на сайт. В принципе нужно только настроить работоспособность. Движок сайта - Joomla 1.5. Возможно придётся изменить станицу заказа, которая является расширением Joomla - RSform, или решить проблему альтернативными способами. На данный момент почему то не учитываются реферальные ссылки и комиссия попадает только одному участнику. Скрипт нужно настроить для продажи трёх продуктов. Сейчас установлен только для одного. Так же могу воспользоваться платными консультациями.

Joomla
15 лет назад
vitalez
Ххх 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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