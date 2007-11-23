Интеграция Post Affiliate Pro 4

Нужно интегрировать скрипт партнёрской программы. Довести до работоспособности. Скрипт уже установлен на сервер, коды отслеживания кликов добавлены на сайт. В принципе нужно только настроить работоспособность. Движок сайта - Joomla 1.5. Возможно придётся изменить станицу заказа, которая является расширением Joomla - RSform, или решить проблему альтернативными способами. На данный момент почему то не учитываются реферальные ссылки и комиссия попадает только одному участнику. Скрипт нужно настроить для продажи трёх продуктов. Сейчас установлен только для одного. Так же могу воспользоваться платными консультациями.