Есть модуль Динамическое меню 2.1 под дле 6.3 http://dle-news.ru/2007/11/23/modul-dinamicheskoe-menju-v2.1-stable.html Задача - адаптировать модуль под движок дле 8.5 + натянуть свёрстанный дизайн на меню.
Разработка слайдера jquery
Необходимо сообразить слайдер на jquery, по функциям и графически копирующий слайдер с яндекс маркета.
Т.е.:
1) выбор диапазона
2) несколько мнимых интервалов, в которых шаг различается. Т.е. например: первая треть с шагом 100 ед., вторая с шагом 200, третья 500.
3) подсветка доступного интервала при поиске (т.е. входящий параметр, подсвечивающий определенный диапазон, как диапазон в котором будет какой-либо результат)
4) в крайних положениях слайдеров, значение -
в результате должен получиться практически идентичный слайдер с маркета. допускаются небольшие изменения после согласования.
Пример слайдера (поля "цена" и "Максимальная нагрузка"): http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142418426%2BEQ%2Bsel%2Bx1973846231-VIS=160-CAT_ID=109743-EXC=1-PG=10&hid=90490
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