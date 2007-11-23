Разработка слайдера jquery

Необходимо сообразить слайдер на jquery, по функциям и графически копирующий слайдер с яндекс маркета.

Т.е.:

1) выбор диапазона

2) несколько мнимых интервалов, в которых шаг различается. Т.е. например: первая треть с шагом 100 ед., вторая с шагом 200, третья 500.

3) подсветка доступного интервала при поиске (т.е. входящий параметр, подсвечивающий определенный диапазон, как диапазон в котором будет какой-либо результат)

4) в крайних положениях слайдеров, значение -

в результате должен получиться практически идентичный слайдер с маркета. допускаются небольшие изменения после согласования.

Пример слайдера (поля "цена" и "Максимальная нагрузка"): http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142418426%2BEQ%2Bsel%2Bx1973846231-VIS=160-CAT_ID=109743-EXC=1-PG=10&hid=90490