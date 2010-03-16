Захват потока с веб-камеры

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

Существует веб-ориетированная программа (PHP).

Необходимо реализовать:

Захват потока с веб-камеры , сохранение в файл на сервере. Имя сохраненного файла методом гет или пост передать в сценарий.

Желательно также уменьшение размера видео, принудительное завершение записи через 4 мин.

PHP
15 лет назад
svetek
38 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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