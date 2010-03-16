Скрипт будет работать с API Reg.ru, описание и вид которого можно почитать на странице http://www.reg.ru/reseller/API2-tech Если в двух словах, то скрипт будет через форму на странице получать некие параметры от юзера, производить ...
Захват потока с веб-камеры
Существует веб-ориетированная программа (PHP).
Необходимо реализовать:
Захват потока с веб-камеры , сохранение в файл на сервере. Имя сохраненного файла методом гет или пост передать в сценарий.
Желательно также уменьшение размера видео, принудительное завершение записи через 4 мин.
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