PHP скрипт для работы с API от Рег.ру

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки271 просмотр

Скрипт будет работать с API Reg.ru, описание и вид которого можно почитать на странице http://www.reg.ru/reseller/API2-tech

Если в двух словах, то скрипт будет через форму на странице получать некие параметры от юзера, производить с ними некие действия (проверка на правильность ввода, существование в базе mysql и т.п.), отправлять 2 запроса к API рег.ру, получать ответ и выводить результат обратно юзеру на экран при этом логируя действия.

Требуется:

- знание PHP и mysql собственно ;)

- умение работать с CURL

- понимание принципов работы с API Рег.ру (в принципе в ТЗ все описано что и как отправлять и как обрабатывать ответ).

- грамотный и правильный код.

Опыт подобных разработок приветствуется.

подробнее о скрипте - в ТЗ.

Пожалуйста, оставляйте свои предложения только после ознакомления с ТЗ. Укажите пожалуйста сроки и сумму.

MySQLPHP
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Defin
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Tkachenko
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werewolf
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Tkachenko
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werewolf
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