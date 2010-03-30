Необходим веб-парсер, сканирующий параметры товаров в яндекс-маркете. При запуске парсера, он показывает дерево категорий товаров на яндекс.маркете. Нужно сделать функцию обновления дерева по запросу пользователя, само дерево может хранится в файле. ...
PHP скрипт для работы с API от Рег.ру
Скрипт будет работать с API Reg.ru, описание и вид которого можно почитать на странице http://www.reg.ru/reseller/API2-tech
Если в двух словах, то скрипт будет через форму на странице получать некие параметры от юзера, производить с ними некие действия (проверка на правильность ввода, существование в базе mysql и т.п.), отправлять 2 запроса к API рег.ру, получать ответ и выводить результат обратно юзеру на экран при этом логируя действия.
Требуется:
- знание PHP и mysql собственно ;)
- умение работать с CURL
- понимание принципов работы с API Рег.ру (в принципе в ТЗ все описано что и как отправлять и как обрабатывать ответ).
- грамотный и правильный код.
Опыт подобных разработок приветствуется.
подробнее о скрипте - в ТЗ.
Пожалуйста, оставляйте свои предложения только после ознакомления с ТЗ. Укажите пожалуйста сроки и сумму.
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