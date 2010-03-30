PHP скрипт для работы с API от Рег.ру

Скрипт будет работать с API Reg.ru, описание и вид которого можно почитать на странице http://www.reg.ru/reseller/API2-tech

Если в двух словах, то скрипт будет через форму на странице получать некие параметры от юзера, производить с ними некие действия (проверка на правильность ввода, существование в базе mysql и т.п.), отправлять 2 запроса к API рег.ру, получать ответ и выводить результат обратно юзеру на экран при этом логируя действия.

Требуется:

- знание PHP и mysql собственно ;)

- умение работать с CURL

- понимание принципов работы с API Рег.ру (в принципе в ТЗ все описано что и как отправлять и как обрабатывать ответ).

- грамотный и правильный код.

Опыт подобных разработок приветствуется.

подробнее о скрипте - в ТЗ.

Пожалуйста, оставляйте свои предложения только после ознакомления с ТЗ. Укажите пожалуйста сроки и сумму.