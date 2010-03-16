Скрипт будет работать с API Reg.ru, описание и вид которого можно почитать на странице http://www.reg.ru/reseller/API2-tech Если в двух словах, то скрипт будет через форму на странице получать некие параметры от юзера, производить ...
Подправить код создания миниатюр для DLE
Версия: DLE 8.5
Файл для исправления: engine\classes\thumb.class.php
Дано:
Миниатюры режутся пропорционально 50%/50% (или от центра)
Задача
Нужно чтобы для миниатюры взялась верхняя часть (для портретов критично т.к. в верхней части находится лицо).
Приблизительно 25%-75% (центральная точка отсчета).
Обязательно!
- Сделать именно в процентном соотношении!
- Возможность задавать процент в ручную, удобно (в файле).
В прикрепленном файле смотрите пример.
Сразу указывайте сумму и сроки!
Оплата WMR или WMZ.
Персональный аттестат 2002 года, БЛ135
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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