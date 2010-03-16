Подправить код создания миниатюр для DLE

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Завершен2 заявки142 просмотра

Версия: DLE 8.5

Файл для исправления: engine\classes\thumb.class.php

Дано:

Миниатюры режутся пропорционально 50%/50% (или от центра)

Задача

Нужно чтобы для миниатюры взялась верхняя часть (для портретов критично т.к. в верхней части находится лицо).

Приблизительно 25%-75% (центральная точка отсчета).

Обязательно!

- Сделать именно в процентном соотношении!

- Возможность задавать процент в ручную, удобно (в файле).

В прикрепленном файле смотрите пример.

Сразу указывайте сумму и сроки!

Оплата WMR или WMZ.

Персональный аттестат 2002 года, БЛ135

DLE
15 лет назад
slavakim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
В процессе сам поправлял некоторые функции, которые небыли указаны в ТЗ. Человек понимает, что заказчик частенько ошибается при составлении ТЗ. Код аккуратный. Работой доволен на 10 баллов. Есть несколько задумок. В ближайшее время обязательно обращусь ещё.
Все прошло хорошо!

Заявки фрилансеров

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад