Нужно доработать паблик скрипт по сокращению URL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки169 просмотров

В данный момент сервис работает на редирект скрипте умеющем показывать примитивную статистику:

соответствие урла и редиректа, количество хостов на урл в сутки и в целом, умеет сортировать по порядку и популярности.

Что нужно доработать:

- к статистике добавить реферов

- в случае ошибок извне 404 итд - возврат обратно

- возможность разового и массового удаления ненужных урлов по маске(ip, domen, keywords...)

- API понадобится, чтоб часть информации уходила пользователям

оплата по догоговоренности WMZ/WMR

15 лет назад
saroyama
47 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lytican
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
23 отзыва(-3)
15 лет назад
$40
2 дня
Выполнив работу примерно на 70% попросил денег, аргументировав острой необходимостью - я оплатил даже больше чем договаривались. После этого человек пропал, периодически выходя на связь и говоря "сделаю завтра", на данный момент переписка длится уже больше месяца, работу так и не доделав бросил. Одним словом крайне безответственный человек, а если вдруг решитесь с ним работать - никаких предоплат не давать!
Своевременная оплата, вежливое общение, способность идти на компромиссы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lytican
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
23 отзыва(-3)
15 лет назад

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