Нужно доработать паблик скрипт по сокращению URL

Выполнив работу примерно на 70% попросил денег, аргументировав острой необходимостью - я оплатил даже больше чем договаривались. После этого человек пропал, периодически выходя на связь и говоря "сделаю завтра", на данный момент переписка длится уже больше месяца, работу так и не доделав бросил. Одним словом крайне безответственный человек, а если вдруг решитесь с ним работать - никаких предоплат не давать!