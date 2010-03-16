Схема метро на Flash

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок206 просмотров

Необходимо разработать схему метро на flash, аналогичную gdeetotdom ru/swf/metro_MSK.swf

Наличие в портфолио подобных работ обязательно.

Пожалуйста, детально изучите функционал и напишите время + сумму. Заявки скрыты.

UPD:

Заходите на gdeetotdom ru, в поисковой форме выбираете select "в любом районе..." и вам откроется карта.

Из flash потребуется передавать параметры в html.

HTML
15 лет назад
be3-online
Вадим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

astra_l
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$80
5 дней

Заявки фрилансеров

astra_l
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад