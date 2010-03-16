Разработка админпанели к флеш сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Необходимо сделать панель администратора к флеш сайту, а также сделать HTML версию сайта. Соответственно и автораспознавание броузером.

Возможно нужно будут нужны некоторые доработки,обсудим в ходе работы.

Вот вариант сайта http://boichan.ru/ml

HTML
15 лет назад
huntter
Артем 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$200
15 дней

Заявки фрилансеров

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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