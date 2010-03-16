Исправить и доработать CMS

Имеется CMS но даже при попытке установить какие то проблемы, в случае ручной установки тоже проблемы при нажатии ничего не происходит

Ваша задача исправить выше указанную проблему (сразу же заметите когда захотите установить) это первое...

второе: Нужно сделать согласно обсуждению в этой теме (http://www.phpbbguru.net/community/topic9408.html)

При регистрации человек вводит ник если такого персонажа в игре не существует выводилось сообщение что "Данный персонаж не найден в игре" и регистрация не продолжалась, если такой персонаж есть то

регистрация проходила успешно после авторизации будет показан [значок клана] [Ник] [Уровень] на всех разделах сайта где будет отображаться данная инфа

Так как все готово только собрать и доработать больше 15$ не дам =)

Без предоплаты

Если ваша сумма за выполнение не привышает 15$ и вы выполните в течение 1-2 часов

Примечание!!! Плачу только WMR не яндекс-деньгами не WMZ обменными пунктами непользуюсь

Если есть вопросы то в ПМ