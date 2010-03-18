Модификация для WordPress

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Завершен1 заявка118 просмотров

Нужен спец по WP - немного переделать визуальный редактор для вордпресса...

Подробности исполнителю...

WordPress
15 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

im1
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель. Сделал всё в лучшем виде.
Хороший заказчик. оплата своевременна и в полном объеме. рекомендую!

Заявки фрилансеров

im1
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад