Доделать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок249 просмотров

Приветствую.

Есть почти готовый сайт. Залит на ftp, верстка html. 4 страницы. Фотки и тексты. Необходимо сделать следующее:

1. Поправить верстку.

2. Сделать работающим формы отправки. При заполнении формы, и нажатии кнопки "отправить", на почту приходит инфа.

3. Прикрутить скрипт фото галереи.

В итоге должен быть работающий сайт.

Оплата по факту. Стоимость работы определим на переговорах. Но можете и указать в заявке.

Спасибо.

HTML
15 лет назад
Dorvey
Дорвей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bzstabryn
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$20
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

bzstabryn
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад