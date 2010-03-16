Нужно сделать парсер с закруской картинок на сервер для движка osc-vam_rus v 1.139 Сам движок можно взять тут http://forwatch.ru/osc-vam_rus.zip Пример работы сайта на движке osc-vam_rus тут http://watch-time.ru/
Создание сайта
Необходимо сделать сайт. Как этот http://pierrechoiniere.com/ и добавить для рубрики портфолио вот такую пиктограмму http://big.dk/ То есть с категориями для просмотра к примеру по датам, по стилю, цветам.
Так же нужно чтобы работы в портфолио добавлялись свободно из админ панели.
Движок на котором будет это все реализовано не имеет значения.
Оба сайта я как понимаю сделаны на флеш. так как сайт будет в дальнейшем продвигаться в поисковиках, и на нем будут присутствовать тексты необходимые для продвижения, на флеше надо сделать частично, либо это не флеш а к примеру джава скрипт.
Дизайн мой.
От вас: На каком движке будет выполнен сайт, флеш или что то другое , цена за работу и сроки исполнения.
Выбранный исполнитель
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