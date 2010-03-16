Создание сайта

Необходимо сделать сайт. Как этот http://pierrechoiniere.com/ и добавить для рубрики портфолио вот такую пиктограмму http://big.dk/ То есть с категориями для просмотра к примеру по датам, по стилю, цветам.

Так же нужно чтобы работы в портфолио добавлялись свободно из админ панели.

Движок на котором будет это все реализовано не имеет значения.

Оба сайта я как понимаю сделаны на флеш. так как сайт будет в дальнейшем продвигаться в поисковиках, и на нем будут присутствовать тексты необходимые для продвижения, на флеше надо сделать частично, либо это не флеш а к примеру джава скрипт.

Дизайн мой.

От вас: На каком движке будет выполнен сайт, флеш или что то другое , цена за работу и сроки исполнения.