Написание мода для форумного движка PHPBB 3.X.X

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Закрыт1 заявка89 просмотров

Платежный мод через Robokassa

1.Добавить личные счета пользователей пополнение с Robokassa

2.Списание абоненской платы со счета (период настраивается из админки со для регистрации пользователя)

3.Вывод в админке списка пользователей с нулевым балансем если истекло время ожидания с нулем (указывается в админке сколько дней ждать

4.Возможность из админки добавить/снять на счет/со счета пользователя вручную

Функции 1. 2. 3. с уведомлениями по E-mail

15 лет назад
Cirrus
50 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров