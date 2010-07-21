Переверстать дизайн на modx

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок96 просмотров

Сейчас верстка сделана под резиновые края, а необходимо сделать резиновое содержимое, кроссбраузерно.

Сайт несложный: шапка, 2 столбца.

Есть сайт-образец: надо сделать как на нем.

Есть исходники в *.psd

Срок - 1-2 дня.

Предложения скрыты.

MODX
15 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Все грамотно.
Всё ок, работой доволен

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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