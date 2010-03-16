Добрый день, есть сайт на DLE - lospinocaliptos . com, к нему надо доработать русскую версию. И кое-какие мелкие изменения, типа установки счетчика. Пишите свои условия, Спасибо!
Доработка скрипта
Доработать существующий скрипт по инвестированию средств в WM валюте системы WMТ .
что должно получиться в конце для admina
1) Вход в админку сайта администратору только через WMID.
2) Возможность создания до 10 тарифных планов инвестирования и редактирования их (срок, сума, валюта, % ставка)
3) Автоматическое присвоение статуса пользователю (новичок, пользователь, VIP) исходя из количества операций и суммы.
4) Возможность размещение рекламы на сайте из админки (2 блока текстовых ссылок с лева и права , ротатор банеров 3-х видов 468#60 в верху и внизу, кнопка 88#30 с лева, 100#100 с права).
5) Возможность редактирования пользователей и их данных.
6) Возможность бана пользователя по IP WMID
7) Возможность отправлять уведомление пользователям в аккаунт и на EMAIL
7) Возможность получать уведомление от пользователей в админку
8) Статистика по попыткам взлома сайта с определением IP и WMID или проникновения в админку
9) Партнерская програма
что должно получиться в конце для пользователей
1) Регистрация на сайте после авторизации через WMID. (Форма регистрации login, имя, EMAIL, WM кошельки
2) Выбор валюты для инвестирования WMZ, WMR, WMB, WMY,WMU.
3) Возможность вложения средств в нескольких валютах одновременно.
4) Возможность заказа и оплаты рекламы на сайте.(банера ссылки)
5) Просмотр статистики по вкладам и рефералам.
6) Профаил пользователя с возможностью смены только EMAIL пользователя
7) Статистика по рефералам с рекламными материалами
8) Возможность покупки VIP статуса
9) Форма обратной связи.
10) Страница новостей сайта.
11) FAQ.
12) Правила.
А также сделать;
1) Не броский строгий дизайн голубых тонов без излишеств
2) Вестка
3) Зщита базы от взлома
4) 2 комплекта банеров для рекламы желательно с анимацией
все уникальное
предоставляю сырой скрипт
от вас портфолио цена и срок исполнения
работу в разнобой не предлагать только всю работу от начала до конца
ICQ для связи 5256573
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