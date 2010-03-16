Доработать существующий скрипт по инвестированию средств в WM валюте системы WMТ . ...
Меню на js
Сделать меню на js. Обычное горизонтальное меню, в котором пункты подменю выпадают ступенчато, с задержкой 0.1 сек
100% схожесть с psd
Заявки фрилансеров
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