Меню на js

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок209 просмотров

Сделать меню на js. Обычное горизонтальное меню, в котором пункты подменю выпадают ступенчато, с задержкой 0.1 сек

100% схожесть с psd

JavaScript
15 лет назад
vegaweb
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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