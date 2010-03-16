Доработка проги Php парсера.

Сделана программа-парсер на пхп.

программа уже сделана. Её нужно доработать.

---Описание программы:

1.Программа заходит на сайт

На сайте все объявления о работе находятся в таблицах

ПРИМЕР такого сайта 74 точка ру.

То есть в таблице с вакансией есть графы, например, "должность" под ней - графа "зарплата" и т.д.

Программа берет и копирует содержание ячейки "должность" в ЯЧЕЙКУ должность УЖЕ ДРУГОГО САЙТА - нашего. Предварительно фильтруя содержание данной ячейки через синонимайзер.

ТО есть задача скопирвать и автоматически залить на сайт ОПРЕДЕЛЕННЫЙ % вакансий другого сайта. Этот % нужно указывать в начале работы программы. И еще отмечать галочкой разделы для копирования с сайта (например, Тор-менеджмент, ИТ-специалисты – они на том сайте не меняются).

При этом чтобы каждая графа таблицы 1 сайта (не слово "Водитель",а графа ячейки,например, "требуется на работу водитель") проходила синонимизацию.

Синонимайзер можно подключить любой, но с возможностью редактирования словаря.

--Необходимо внести в нее доработки:

1. Там добавить пару строк,чтобы программа снова начала работать. То есть в таблице,куда вставляются вакансии,похоже,появилась новая строка,и парсер ее не видит.Вот ее прописать.

2. Чтобы вакансия, спарсенная первой отображалась также на первой странице. А не так,что вакансия ,скопированная первой оказывается в итоги в глубине сайта.

3.Там в вакансиях,корторые копируются, есть раздел "требования".

Каждый раздел вакансий при парсинге синонимизируется через словарь синонимов.

Раздел требования - через словарь синонимов "требования".

Если слово ,которые в разделе "требования" не встречает синонима в словаре синонимов,то слово добавляется в отдельный файл текстовый.

4. Задержка 15 секунд между копированиями.