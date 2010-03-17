Консультация по запросам GET/POST к соц. сетям

Нужна консультация по запросам GET/POST к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники. То есть нужны ответы на подобного рода вопросы (как сделать программно, то есть какой запрос выполнить):

- Как залогиниться в соц.сеть?

- Какой запрос нужно выполнить чтобы создать альбом в группе? Какую информацию нужно передать о группе (пользовательская группа в которой находится альбом)?

- Как добавить новую фотографию в выбранный альбом? Как закачать фотографию?

- Как обновить описание к фотографии?

- Какие идентификаторы альбомов и фотографий нужно сохранять, чтобы можно было вернуться к этому альбому/фотографии вдальнейшем?

и т.п.

Примечание - это элемент другого проекта "Программа загрузки картинок на сайт под аккаунтом" https://www.weblancer.net/projects/179933.html