Тюнинг Joomla-сайта

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Закрыт4 заявки209 просмотров

Двиг - Joomla 1.5.14.

Урл и перечень необходимых доработок - в приложенном файле.

Предложение своих услуг и пожелание по цене слать в ЛС (аська и прочие средства связи при получении первичной информации, как обычно, игнорируются).

Joomla
15 лет назад
ab02
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров