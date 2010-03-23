Рассылка уведомлений об окончании подписки.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки226 просмотров

Есть билинг (PHP) нужно сделать разсылку писем об окончании подписки.

Ведение лога о работе пользователей .и отображение в панели управления

Интегрировать веб монитор программы МПЦС в админ панель.

PHP
15 лет назад
hobet
Ser Ver 
54 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

drewppa
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Быстро, качественно, профессионально! Знает свое дело. Продолжаем сотрудничать
Хорошо поработали, все остались довольны.

Заявки фрилансеров

drewppa
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Тюнинг Joomla-сайта

    Двиг - Joomla 1.5.14. Урл и перечень необходимых доработок - в приложенном файле. Предложение своих услуг и пожелание по цене слать в ЛС (аська и прочие средства связи при ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • DLE 8.5 + torrent

    Здравствуйте, нужен модуль трекера для DLE. Функционал: - Добавление новости 1. Когда пользователь добавляет новость, он может загрузить .torrent файл и этому файлу будет присвоен этого пользователя passkey - вообщем ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно сделать компонент для Joomla 1.5.x

    Нужно сделать компонент для Joomla 1.5.x для автозапчастей. На 99% подходит реализация с http://www.autotechnica.su/ . Отличие лишь в форме поиска. Все остальные поля в таблице те же. Фото, оформление заказа, все также, как в примере. ...

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка приложения vkontakte

    Нужно приложение по голосованиям за фотографии пользователей + голосование через СМС и голосами. Периодически будут конкурсы (ежемесячно), в каждых конкурсах будут свои победители, как и по полу, возрасту. Указывайте примерную вилку по стоимости. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проблема с BBcode в phpBB после конвертации форума

    Форум был конвкртирован fireboard-&gt;SMF-&gt;phpBB 3.07 В сообщениях в базе данных phpBB теперь вместо [img]http://www.site.com/images/P3280002.JPG[/img] : http://www.site.co/im ... 280002.JPG Простая замена http://www.site.co/im ... 280002.JPG на [img]http://www.site.com/images/P3280002.JPG[/img] не срабатывает, в новых сообщениях рисунки ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка проги Php парсера.

    $15

    Сделана программа-парсер на пхп. программа уже сделана. Её нужно доработать. ---Описание программы: 1.Программа заходит на сайт На сайте все объявления о работе находятся в таблицах ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Галерея

    $100

    Нужно сделать галерею для сайта по макету. В приложени подробное тз и макет (скриншот). Бюджет 1500-2000р.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Меню на js

    $20

    Сделать меню на js. Обычное горизонтальное меню, в котором пункты подменю выпадают ступенчато, с задержкой 0.1 сек 100% схожесть с psd

    JavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад