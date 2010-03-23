Рассылка уведомлений об окончании подписки.

Нужно сделать компонент для Joomla 1.5.x для автозапчастей. На 99% подходит реализация с http://www.autotechnica.su/ . Отличие лишь в форме поиска. Все остальные поля в таблице те же. Фото, оформление заказа, все также, как в примере. ...