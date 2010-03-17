Нужно довольно быстро сделать следующий функционал в CMS (естественно — модулями, чтобы не ломать движок): 1. Дополнительное поле тегов — теги-страны. Все элементы информации (все типы топиков), имеющие теги — должны ...
Парсер товаров
Требуется парсер категорий и товаров 1-2 похожих магазинов на oscommerce.
Данные нужно сложить в sql или csv
Выбранный исполнитель
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