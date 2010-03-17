Парсер товаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок219 просмотров

Требуется парсер категорий и товаров 1-2 похожих магазинов на oscommerce.

Данные нужно сложить в sql или csv

SQL
15 лет назад
customer
Алексей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

danilo
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

danilo
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад