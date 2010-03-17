Массовые публикации на WordPress'ах через XML-RPC

Есть МОИ собственные блоги на WordPress с созданными пользователями

с включенными протоколами публикации XML-RPC WordPress.

Нужен скрипт массовой публикации разных постов на разных блогах.

Вводим пакетами

- урлы блогов

- логины-пароли

- названия

- посты

- и т.д.

Скрипт постит по порядку – первый пост на первом блоге, второй на втором и так далее.

Потом выводит результат

блог1 -> урл поста1

блог2 -> урл поста2

и т.д.

с XML-RPC не знаком, если есть какие-нибудь нюансы, обсуждать заранее.

Указывайте цену и сроки