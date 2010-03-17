Не работает одна функция в мазиле нужно подсказать решение
Массовые публикации на WordPress'ах через XML-RPC
Есть МОИ собственные блоги на WordPress с созданными пользователями
с включенными протоколами публикации XML-RPC WordPress.
Нужен скрипт массовой публикации разных постов на разных блогах.
Вводим пакетами
- урлы блогов
- логины-пароли
- названия
- посты
- и т.д.
Скрипт постит по порядку – первый пост на первом блоге, второй на втором и так далее.
Потом выводит результат
блог1 -> урл поста1
блог2 -> урл поста2
и т.д.
с XML-RPC не знаком, если есть какие-нибудь нюансы, обсуждать заранее.
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