На сайте есть большой XML 40гб. Из него нужно взять данные по 6-ти атрибутам и записать в мою базу MySql Делаете у себя, оплачиваю, пишете в мою базу
Александрович Александр f3243f3243
- Базы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужен парсер Принцип парсера: берем из списка по одному со статусом 0, собираем, пишем в базу, статус 1, берем следующий. На php, mysql запуск по крону паузы между запросами.Закрыт3 года назад
Есть сайт с исполнителями. Нужен бот, который будет рассылать заказы с сайта в телеграмм. Интересуют цена и сроки.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
На странице собрать их характеристики. Записать все в mysql Сроки сегодня Оплата поэтапная Указывайте цену и способ оплатыВеб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Спарсить с сайта информацию о поездах, станциях и маршрутах. Информация на сайте выводится в html и в JSON - кому что удобнее парсить. Единого списка нужных страниц нет, поэтому парсить придётся в несколько заходов: на странице из направлений составляем первоначальный ...Завершен5 лет назад
Есть партнерская форма заказа билетов, которая полностью формируется javascript’ом. Нужно узнать как и какие данные передаются на второй шаг, чтобы оформить билет. Изначально это 3 поля: Когда, Кол-во и Тариф, но если выбрать Тариф "Бизнес" подгружаются еще ...Завершен5 лет назад
1. Добавить XML Вводим список XML файлов через табуляцию имя магазина (site.ru/file.xml shop1) Записываем их в таблицу files (каждый файл это магазин) Ставим статус "новый" 2. Обработать новые XML (в скобках сколько новых) По ...Закрыт8 лет назад
Требуется специалист, знакомый с Api sape для сбора данных сайтов в системе. Нужен скрипт для сбора сайтов и их параметров в базу. Функции скрипта: 1. Закупка новых сайтов в sape Покупает N-ое количество ссылок в ...Закрыт10 лет назад
Нужно нарисаовать схему вагонов поезда сапсан правильная схема http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5154 пример как нужно (не совпвдают места в вагонах) http://rasp.yandex.ru/info/sapsan На белом фоне, цветовую гамму немного изменить в сторону фирменных цветов: белый, синий красный в PSD все элементы по слоям, сгруппировать по вагонам размеры ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно на https сервер с логином и паролем отправить XML запрос методом POST и получить ответ. Нужна функция отправки XML запроса и пример разбора ответа на одном параметре. Доступы к серверу дать не могу, поэтому ...Закрыт10 лет назад
Нужен скрипт постинга новостей в твитер, контакт, фейсбук, одноклассники, моймир, гугл+. (Можно для каждой социалки отдельный скрипт) Не путать со спамом, нужно постить свои новости и в своих группах в социалках. Интерфейс не нужен, все настройки в коде. Принцип ...Закрыт11 лет назад
Нужен парсер большого XML файла до 10гб, на РНР, по-символьно или как там надо, чтобы не повесил сервер. При остановке, чтобы продолжал, а не начинал сначала. Количество и порядок параметров в элементах разные. Нужен ...Завершен11 лет назад
Нужно написать 2 функции на странице site.ru/raspisanie/sankt-peterburg&vologda уже задаены две переменные: cityA = sankt-peterburg cityB = Vologda по ним нужно: 1. Задать 4 переменные ( $gorod_a; $iz_ goroda_a; $gorod_b; $v_ gorod_b;) 2. Вывести список поездов, следующих через эти два города (подробнее в приложении) Функции ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Нужно задать переменные. Есть заполненная база данных. Есть три типа урлов: _site.ru/poezda/001AJ _site.ru/stancii/orel _site.ru/raspisanie_poezdov/sankt-peterb urg&vologda на них вызываются составные переменные: $Поезда – вывести маршрут поезда со всеми станциями и график $Станции – вывести все поезда, следующие ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть заполненная база данных mysql и есть шаблон с вызовом переменных. нужно присвоить переменным в шаблоне значения в зависимости от урл. т.е. ищем урл в базе и присваиваем переменным значения из найденной строки. В приложении ...Закрыт12 лет назад
PHP скриптЗакрыт12 лет назад
Нужен календарь на три месяца 45 дней от "сегодня" активны и доступны для выбора при клике на активную дату, дата подставляется в инпут "ДАТА" у "сегодня" class="today" у активных дней class="days" у выбранной ...Закрыт12 лет назад
Создать 8 страниц ГЛАВНАЯ ГРУППА (5 фото и подписи к ним) ФОТО (фотогалерея, 5 альбомов и по 2 фотки в них) ВИДЕО (вставить 3 ролика с ютуба) АУДИО (поставить аудио плеер и вставить пару песен) ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт, который можно прилепить на браузуер и он будет собирать данные с открытых страниц. в скрипте указываем фрагмент кода "до" и "после" нужных данных указываем файл куда складывать. при открытии страницы нужная ...Закрыт13 лет назад
В скрипте worldpassion (биржа удаленной работы) не работает система уведомлений о новых проектах и некорректно работает статистика добавленных сегодня предложений. Нужно найти проблемы и исправить. Желательно знакомство с этим движком. Сроки? Цены?Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад