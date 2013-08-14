f3243

Александрович Александр f3243

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
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  • Php парсер

    Добрый день. Нужен парсер Принцип парсера: берем из списка по одному со статусом 0, собираем, пишем в базу, статус 1, берем следующий. На php, mysql запуск по крону паузы между запросами.

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Спарсить с сайта информацию

    Спарсить с сайта информацию о поездах, станциях и маршрутах. Информация на сайте выводится в html и в JSON - кому что удобнее парсить. Единого списка нужных страниц нет, поэтому парсить придётся в несколько заходов: на странице из направлений составляем первоначальный ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Требуется javascript гуру

    Есть партнерская форма заказа билетов, которая полностью формируется javascript’ом. Нужно узнать как и какие данные передаются на второй шаг, чтобы оформить билет. Изначально это 3 поля: Когда, Кол-во и Тариф, но если выбрать Тариф "Бизнес" подгружаются еще ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скрипт обработки XML файлов (PHP, MySql)

    1. Добавить XML    Вводим список XML файлов через табуляцию имя магазина (site.ru/file.xml shop1)    Записываем их в таблицу files (каждый файл это магазин)    Ставим статус "новый" 2. Обработать новые  XML (в скобках сколько новых)    По ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт с Api sape

    Требуется специалист, знакомый с Api sape для сбора данных сайтов в системе. Нужен скрипт для сбора сайтов и их параметров в базу. Функции скрипта: 1. Закупка новых сайтов в sape Покупает N-ое количество ссылок в ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать схему вагонов

    Нужно нарисаовать схему вагонов поезда сапсан правильная схема http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5154 пример как нужно (не совпвдают места в вагонах) http://rasp.yandex.ru/info/sapsan На белом фоне, цветовую гамму немного изменить в сторону фирменных цветов: белый, синий красный в PSD все элементы по слоям, сгруппировать по вагонам размеры ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отправить XML запрос методом POST

    Нужно на https сервер с логином и паролем отправить XML запрос методом POST и получить ответ. Нужна функция отправки XML запроса и пример разбора ответа на одном параметре. Доступы к серверу дать не могу, поэтому ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт публикации новостей в социалки

    Нужен скрипт постинга новостей в твитер, контакт, фейсбук, одноклассники, моймир, гугл+. (Можно для каждой социалки отдельный скрипт) Не путать со спамом, нужно постить свои новости и в своих группах в социалках. Интерфейс не нужен, все настройки в коде. Принцип ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер большого XML-файла в MySql

    Нужен парсер большого XML файла до 10гб, на РНР, по-символьно или как там надо, чтобы не повесил сервер. При остановке, чтобы продолжал, а не начинал сначала. Количество и порядок параметров в элементах разные. Нужен ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно написать 2 функции (PHP, MySQL)

    Нужно написать 2 функции на странице site.ru/raspisanie/sankt-peterburg&amp;vologda уже задаены две переменные: cityA = sankt-peterburg cityB = Vologda по ним нужно: 1. Задать 4 переменные ( $gorod_a; $iz_ goroda_a; $gorod_b; $v_ gorod_b;) 2. Вывести список поездов, следующих через эти два города (подробнее в приложении) Функции ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать несколько функций PHP

    Нужно задать переменные. Есть заполненная база данных. Есть три типа урлов: _site.ru/poezda/001AJ _site.ru/stancii/orel _site.ru/raspisanie_poezdov/sankt-peterb urg&amp;vologda на них вызываются составные переменные: $Поезда – вывести маршрут поезда со всеми станциями и график $Станции – вывести все поезда, следующие ...

    PHPHTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача для PHP-программиста

    Есть заполненная база данных mysql и есть шаблон с вызовом переменных. нужно присвоить переменным в шаблоне значения в зависимости от урл. т.е. ищем урл в базе и присваиваем переменным значения из найденной строки. В приложении ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Календарь на 3 месяца (PHP JavaScript)

    Нужен календарь на три месяца 45 дней от "сегодня" активны и доступны для выбора при клике на активную дату, дата подставляется в инпут "ДАТА" у "сегодня" class="today" у активных дней class="days" у выбранной ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить wordpress и сверстать два простых шаблон

    Создать 8 страниц ГЛАВНАЯ ГРУППА (5 фото и подписи к ним) ФОТО (фотогалерея, 5 альбомов и по 2 фотки в них) ВИДЕО (вставить 3 ролика с ютуба) АУДИО (поставить аудио плеер и вставить пару песен) ...

    WordPressФорма обратной связи
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Javascript

    Нужен скрипт, который можно прилепить на браузуер и он будет собирать данные с открытых страниц. в скрипте указываем фрагмент кода "до" и "после" нужных данных указываем файл куда складывать. при открытии страницы нужная ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • В скрипте поправить две функции

    В скрипте worldpassion (биржа удаленной работы) не работает система уведомлений о новых проектах и некорректно работает статистика добавленных сегодня предложений. Нужно найти проблемы и исправить. Желательно знакомство с этим движком. Сроки? Цены?

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Telegram_
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Спарсить с сайта информацию
Все хорошо. Задача поставлена четко, оплата моментальная. Рекомендую.
Рекомендую
Ответный отзыв
izmaylov_d
Дмитрий 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Требуется javascript гуру
Точное описание требований. Всегда на связи. Мгновенная оплата после проверки. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень рекомендую. Дмитрий справился с задачей, на которой 7-мь! специалистов погорело.
Ответный отзыв
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Нужно написать 2 функции (PHP, MySQL)
Все ок, спасибо!
Хороший исполнитель
Ответный отзыв
fxp
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Парсер большого XML-файла в MySql
Очень доволен сотрудничеством с Александром четкая постановка задачи. постоянно на связи. моментальная оплата. Рекомендую!
Уточнил все детали, посоветовал как лучше. Быстро сделал, быстро внес правки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Mad
47 летГрузия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Рерайт и наполнение сайта
С Александром очень приятно и легко работать! Четко поставленное ТЗ, всегда на связи, быстро отвечает на вопросы, дает работать спокойно и вдумчиво :) Работа была оплачена постфактум, сразу после сдачи заказа. Всем рекомендую и сама буду рада дальнейшему сотрудничеству! :)
Сделала все на отлично. ответственна, нацелена на результат, а не просто сдать проект. Спасибо, приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв