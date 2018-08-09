Ищу ASP.NET MVC + JS разработчика. Доработать сайт (Правки и дополнения на существующем сайте)
Требуется javascript гуру
Есть партнерская форма заказа билетов, которая полностью формируется javascript’ом. Нужно узнать как и какие данные передаются на второй шаг, чтобы оформить билет. Изначально это 3 поля: Когда, Кол-во и Тариф, но если выбрать Тариф "Бизнес" подгружаются еще 2 поля, может есть и какие скрытые поля, нужно найти все. Есть наша html-форма. Нужно чтобы наша форма передавала на второй шаг все необходимые данные, как если бы первый шаг был с партнерской формы. На первом шаге не должно быть партнерского скрипта, только наша форма передает данные на второй шаг, отсюда и дальше полностью партнерский скрипт. партнерская форма (для примера, в дальнейшем ее тут не должно быть) второй шаг - наша html-форма (для примера, в дальнейшем может быть на любой странице)Что должно получится в итоге. Заполняя нашу форму (на любой странице) при нажатии на "Ввести контактные данные" открывается страница с партнерской формой, в которой указаны введенные в нашу форму данные, в нужном для корректного оформления виде.
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