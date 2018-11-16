Верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок261 просмотр

Требуется верстальщик сайта на Wordpress для создания mvp на базе платного темплейта. Требования: опыт от 3 лет, наличие портфолио, знание адаптивной верстки,  опыт индивидуальной настройки админ панели с возможностью внесения изменений. Требуется верстка сайта, состоящего из 14 страниц.

WordPress
7 лет назад
Alena_petrovnahr
Алена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$2900
20 дней
Отличная команда. Работа выполняется в срок и на высоком уровне. Рекомендую
Спасибо за отличный заказ! Заказчик и коллектив оказались понимающими, принимали к сведению все советы касающиеся части веба. Сделали решение, и продолжаем работать над другими проектами. Обращайтесь смело.

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад