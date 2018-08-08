Cпарсить location через JS, вытянуть значение параметра и подставить

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Завершен2 заявки128 просмотров

На лендинг приходит юзер, для каждого уник клик ид , урл вида  url/?sid1={***}

Нужно чтобы дальше отправляя форму с лендинга, в одном из инпут отправлялось значение этого sid1

В данный момент форма просто отправляет сам параметр

Но при этом сам clickid генерируется, в урле есть.

JavaScript
7 лет назад
bloodfreeman
Владислав 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
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izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад