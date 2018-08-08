Cпарсить location через JS, вытянуть значение параметра и подставить

На лендинг приходит юзер, для каждого уник клик ид , урл вида url/?sid1={***}

Нужно чтобы дальше отправляя форму с лендинга, в одном из инпут отправлялось значение этого sid1

В данный момент форма просто отправляет сам параметр

Но при этом сам clickid генерируется, в урле есть.