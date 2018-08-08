Есть частично готовый проект, который писался на React + Yii2. Yii2 используется, как RESTful API. Ищем разработчика с опытом работы в достаточно сложных и нагруженных проектах для завершения работы. Ищем, только разработчика, ...
Cпарсить location через JS, вытянуть значение параметра и подставить
На лендинг приходит юзер, для каждого уник клик ид , урл вида url/?sid1={***}
Нужно чтобы дальше отправляя форму с лендинга, в одном из инпут отправлялось значение этого sid1
В данный момент форма просто отправляет сам параметр
Но при этом сам clickid генерируется, в урле есть.
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