Подключение API от RBK Money

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Завершен3 заявки156 просмотров

Доброго дня,

Необходимо интегрировать в статическую страницу (сайт работает на Modx) API от RBK Money. Формы оплаты будут размещены на 1 странице, там же будет указываться произвольная сумма.

За подробностями пожалуйста в л/с.

MODX
7 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

denisovv
Виталий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$100
2 дня
Рекомендую Виталия как ответственного и знающего своё дело специалиста.
Приятно было работать с Виталием. Отличная коммуникация, профессиональный подход, быстрая оплата. Все на уровне!

Заявки фрилансеров

denisovv
Виталий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад