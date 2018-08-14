Защищитить сайт от спама

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Завершен6 заявок143 просмотра

Есть сайт roman.idolenko.ru

Стабильно атакуется спамом через формы обратной связи и комментарии. Написан на Wordpress. Требуется решить проблему.

WordPress
7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$5
1 день
Рекомендую. Все отлично.
Спасибо за проект. Рад был помочь.

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад