Парсер Яндекс директа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Необходимо сделать программу, которая будет включать и отключать фразы для показа в Яндекс Директе. ТЗ приложил. 

7 лет назад
sergio_palamarci
Сергей 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров