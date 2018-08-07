Плагин WordPress для работы с API Яндекс Маркета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки322 просмотра

Доброго дня всем.

Нам вручную приходится копировать html-код виджета Яндекс Маркет и указывать название для каждого товара.

Задача: В каждой статье/рейтинге выводить блоки Яндекс Маркета, автоматически, по шорткоду, указывая только название товара.

Пояснение:

1. Нужен плагин, который бы автоматически добавлял в статьи те данные кода Маркета, которые мы укажем сами в плагине (все остальное, кроме названия товара).

2. Вывод на страницах должен осуществлять шорткодом, где из переменных нужно будет указать только название товара.

3. Также в плагин должен позволять создавать множество шорткодов, чтобы иметь возможность выводить разные группы виджетов на разных страницах/категориях.

Документация по виджетам от яндекса находится по ссылке – https://yandex.ru/support/market-distr/widgets/widgets.html

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На данный момент существует 3 вида виджетов: "Где купить товар", "Подборка товаров" и "Рекомендательные виджеты". Необходимо реализовать возможность вставки каждого из этих видов и всех их подвидов.

Как вариант, сделать это через табы и выпадающие списки – смотрите прикрепленные файлы к объявлению. При нажатии кнопки вставить в тексте должен генерироваться уникальный шорткод, например такой: [y-market]. Шорткод, соответственно потом разворачивается в код. Также необходимо будет предусмотреть все возможные опции при вставке, например, количество отображаемых магазинов для виджета "Где купить товар", и т.д.

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Доступ к сайту не даем, все тестирование вы проводите на своей локальной машине. Проект работает на WordPress.

Предлагайте пожалуйста стоимость, за которую вы готовы сделать данную работу и примерные сроки. Оплата как вам удобнее. С уважением.

HTMLWordPress
7 лет назад
vas_yura
Юрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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