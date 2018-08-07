Cсылка на проект - https://www.bizpoint.com/ и его стейджинг - https://pre.bizpoint.com У него есть три версии: турецкая - https://www.bizpoint.com/tr/ английская - https://www.bizpoint.com/en/русская (в процессе наполнения контентом) - https://www.bizpoint.com/ru/ Если интересно оставляйте заявки и расскажу подробнее
Плагин WordPress для работы с API Яндекс Маркета
Доброго дня всем.
Нам вручную приходится копировать html-код виджета Яндекс Маркет и указывать название для каждого товара.
Задача: В каждой статье/рейтинге выводить блоки Яндекс Маркета, автоматически, по шорткоду, указывая только название товара.
Пояснение:
1. Нужен плагин, который бы автоматически добавлял в статьи те данные кода Маркета, которые мы укажем сами в плагине (все остальное, кроме названия товара).
2. Вывод на страницах должен осуществлять шорткодом, где из переменных нужно будет указать только название товара.
3. Также в плагин должен позволять создавать множество шорткодов, чтобы иметь возможность выводить разные группы виджетов на разных страницах/категориях.
Документация по виджетам от яндекса находится по ссылке – https://yandex.ru/support/market-distr/widgets/widgets.html
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На данный момент существует 3 вида виджетов: "Где купить товар", "Подборка товаров" и "Рекомендательные виджеты". Необходимо реализовать возможность вставки каждого из этих видов и всех их подвидов.
Как вариант, сделать это через табы и выпадающие списки – смотрите прикрепленные файлы к объявлению. При нажатии кнопки вставить в тексте должен генерироваться уникальный шорткод, например такой: [y-market]. Шорткод, соответственно потом разворачивается в код. Также необходимо будет предусмотреть все возможные опции при вставке, например, количество отображаемых магазинов для виджета "Где купить товар", и т.д.
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Доступ к сайту не даем, все тестирование вы проводите на своей локальной машине. Проект работает на WordPress.
Предлагайте пожалуйста стоимость, за которую вы готовы сделать данную работу и примерные сроки. Оплата как вам удобнее. С уважением.
Заявки фрилансеров
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