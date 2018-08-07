Сайт magufoods.com Установить и настроить под продажу продукции woocommerce на сайте. На его основе собрать магазин. Верстка должна быть адаптивной! Все вылезания текстов и контента за блоки исправить. Сделать на сайте правки и ...
Создать сайт платформу
Сайт представляет собойплатформу, которая облегчает процесс преподавания и обучения иностранным
языкам, развивая такие навыки последних, как слушание, общение, письмо, чтение
и закрепление их посредством выполнения упражнений. Платформа сайта должна быть
многоязычна. Язык меню и панели управления пользователя соответствует
изучаемому языку. Первоначально представляется возможность изучать английский
язык. Со временем можно изучать испанский, французский, итальянский и немецкий.
Заявки фрилансеров
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