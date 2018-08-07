Создать сайт платформу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок144 просмотра

Сайт представляет собойплатформу, которая облегчает процесс преподавания и обучения иностранным

языкам, развивая такие навыки последних, как слушание, общение, письмо, чтение

и закрепление их посредством выполнения упражнений. Платформа сайта должна быть

многоязычна. Язык меню и панели управления пользователя соответствует

изучаемому языку. Первоначально представляется возможность изучать английский

язык. Со временем можно изучать испанский, французский, итальянский и немецкий.

7 лет назад
pkdev
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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