Создать легкую программку для учета клиентов тренинга. Тренинг личностного роста. Предполагает 3 ступени: Базовый курс (БК) Прогрессивный курс (ПК) Лидерская программа (ЛП) Нужно чтобы программка вела студентов отдельно по ...
Доработка 2-ух модулей Prestashop 1.6
Необходимо доработать функционал 2-ух модулей:
Product Reviews Advanced PRO + Reminder + User Profile v1.4.6 - от mitrocops
Необходимо вывести в категории и подкатегории последние релевантные отзывы, относящиеся к этой категории. Например, пользователь оставил отзыв в товаре Мыло Dove, в подкатегории Мыло в боковой панели в модуле "Последние отзывы" будет отображен данный отзыв, соответственно в категории гигиена он будет также отображен, так как подкатегория Мыло является дочерней категорией Гигиены. Выводится 5 последних отзывов. Пример http://joxi.ru/bmoqGXBSxOqB7A Если отзыв длиннее чем 150 символов, то он обрезается, ставится троеточие и отображается кнопка "еще", которая ведет к якорю отзыва на странице с товаром. Сортировка по дате: вверху самые последние. Данный модуль должен быть в игноре кеширования Express Cache, для динамического отображения последних отзывов. Стилизация под дефолтный шаблон. При доработке данного модуля не должно быть затронуто ядро, чтобы при обновлении версии не затерся данный функционал. Модуль должен быть запакован для последующей инсталяции.
Blog for PrestaShop v1.5.1 - от www.PrestaHome.com
Есть модуль последнии статьи (новости), которые также отображаются в категории товаров в хуках левый или правый сайдбар, необходим вывод новостей согласно категории, возможно с привязкой по тегам (данный функционал реализован в модуле). К примеру к определенной статье проставляется тэг "Мыло", и она выводится как в дочерней, так и в родительской. Сортировка по дате: вверху самые последние. Структура отображения модуля: Изображение, заголовок статьи, краткое описание, переход к полному описанию статьи. Данный модуль должен быть в игноре кеширования Express Cache, для динамического отображения последних статей. Стилизация под дефолтный шаблон. При доработке данного модуля не должно быть затронуто ядро, чтобы при обновлении версии не затерся данный функционал. Модуль должен быть запакован для последующей инсталяции.
Заявки фрилансеров
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