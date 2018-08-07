Оптимизация работы умного фильтра Bitrix

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Есть сайт на Bitrix, Управление сайтом – Старт, настроен стандартный компонент каталог с умным фильтром (по 2м свойствам). В разделах где товаров до 1000 шт – фильтр работает нормально, конкретно в 2х разделах где 2000-3500 товаров фильтр ужасно торомозит при фильтрации (зависает js). Ссылки на проблемные страницы: http://boravtosteklo.ru/catalog/inomarki-legkovye-tripleks/, http://boravtosteklo.ru/catalog/inomarki-legkovye-stalinit/

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7 лет назад
sergio_palamarci
Сергей 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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