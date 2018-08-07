Программирование и посадка на Bitrix

Нужно перенести контент https://sharonnn80.wixsite.com/website/blank-3 (сайт будет копироваться в вордпресс). А тут http://www.itnews.co.il/ будет обновляться дизайн и если сайт будет строиться заново , важно то, чтобы новый сайт включал контент старого по тем же URL,s. Интересует ...